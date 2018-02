XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,502 EUR +0,81% (21.02.2018, 11:47)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,49 EUR +1,15% (21.02.2018, 12:00)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,46 USD +2,36% (20.02.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.02.2018/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: DWS-Börsendebüt wird vorgezogen - AktiennewsDie Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) will Insidern zufolge schon Anfang kommender Woche Details zum Börsengang ihrer Vermögensverwaltungs-Tochter DWS geben, so die Experten von "FONDS professionell".Damit könnte die Erstnotiz des konzerneigenen Asset Managers noch vor Ostern erfolgen.Die Deutsche Bank rolle ihrer Vermögenverwaltungstochter DWS den Börsenteppich gerüchtehalber nun doch früher aus als gedacht. Nach mehrmaligen Verschiebungen wegen organisatorischer Verzögerungen sei man zuletzt von einem Termin im Jahresverlauf 2018 ausgegangen.Insidern zufolge solle der Startschuss für das Teil-IPO bereits in der nächsten Woche fallen. Die offizielle Ankündigung der Emission - die Voraussetzung für Gespräche mit potenziellen Großanlegern und damit die Bestimmung des möglichen Emissonspreises sei - solle am kommenden Montag, den 26. Februar, veröffentlicht werden, hätten mehrere mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters gesagt.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: