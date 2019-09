Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.09.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Seriöse Finanzberater würden jedem herkömmlichen Anleger unter Risikogesichtspunkten von einer solchen Sparplanvariante dringend abraten, so die Experten von "FONDS professionell".

Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB)-Vorstandschef Christian Sewing gehe dennoch ganz bewusst und auf Eigenverantwortung "Klumpenrisiken" ein: Er habe angekündigt, bis Ende 2022 per Dauerauftrag jeden Monat für jeweils 21.250 Euro Aktien seines Arbeitgebers zu kaufen. Insgesamt würden so bis zum Ende seines laufenden Vertrages 850.000 Euro in Anteilscheine der Deutschen Bank geflossen sein. Das entspreche etwa 15 Prozent seines jährlichen Grundgehalts von 3,4 Millionen Euro.

Deutsche Bank-Aktien hätten in den vergangenen zehn Jahren stets schlechter performt als der DAX. Seit den jüngsten Umbaumaßnahmen stürze der Aktienkurs gar von einem Rekordtief zum nächsten. Zuletzt habe Sewing am 30. August Aktien zu einem Durchschnittskurs von je 6,58 Euro gekauft. Er habe bereits am 8. Juli angekündigt, er wolle regelmäßig in Unternehmensanteile investieren. An diesem Tag habe das Finanzinstitut seinen Unternehmensumbau beschlossen.

Die vertrauensbildende Aktion sei bemerkenswert: In puncto Risikostreuung wären Otto Normalanleger schlecht beraten, in derartig großem Umfang Anteile des eigenen Arbeitgebers ins Portfolio aufzunehmen. Deshalb sei die Aktion vor allem als PR-Maßnahme zu verstehen. Sewing wolle demonstrieren, dass er auf einen erfolgreichen Konzernumbau vertraue - und mit der Dauerauftragsvariante zugleich vermeiden, gegen geltende Insiderregeln zu verstoßen, mutmaße die "Frankfurter Allgemeine Zeitung"