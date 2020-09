XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach dem größeren Rücksetzer der letzten Tage schalte die Aktie der Deutschen Bank wieder in den Rallymodus. Nicht nur der Rückenwind vom Gesamtmarkt dürfte dafür verantwortlich sein. Ein Interview des "Handelsblatts" mit CEO Christian Sewing dürfte ebenfalls für Aufmerksamkeit sorgen.Sewing habe sich in dem Interview u.a. zu den bisherigen Maßnahmen geöußert, die die Bundesregierung zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise beschlossen habe, und zur Lage der Banken. Zum Konzernumbau der Deutschen Bank habe er gesagt: "Wir haben uns bereits vor Ausbruch der Krise auf die Geschäftsbereiche fokussiert, in denen wir wettbewerbsfähig sind. Deshalb haben wir beispielsweise den institutionellen Aktienhandel eingestellt. Dieser Fokus hat uns geholfen, dass wir trotz der Kosten für die Transformation und trotz Corona noch profitabel sind und investieren können." Für 2020 habe Sewing einen schwarze Null vor Steeurn in Ausicht gestellt.Jahrelang seien bei der Deutschen Bank die Erträge schneller geschrumpft als die Kosten. Trotz verschiedener Sonderfaktoren sei das der Hauptgrund dafür gewesen, dass das Frankfurter Finanzinstitut nicht profitabel geworden sei. Es wäre ein Zeichen der Stärke, wenn CEO Sewing das ausgerechnet im Corona-Jahr 2020 umkehren könnte. Zumindest zeichne sich immer mehr ab, dass die Deutsche Bank besser als erwartet durch das laufende Jahr kommen dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: