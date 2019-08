Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,553 EUR +1,64% (29.08.2019, 11:35)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,16 USD +0,42% (29.08.2019, 00:30)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank befinde sich im größten Umbauprozess der vergangenen Jahre. Ob der von Erfolg gekrönt sein werde, darüber würden Experten streiten. Hinzu komme die konjunkturelle Flaute in Deutschland, die vor allem das Firmenkundengeschäft unter Druck setze. Gerade dort habe man wieder verstärkt wachsen wollen. Viel werde auch von der EZB abhängen. Senke sie im September den Einlagensatz für Banken weiter, wäre das klar negativ für die Deutsche Bank. Ein Blick auf den Chart verrate, wo die Reise kurzfristig hingehen könne.Derzeit stehe die Deutsche-Bank-Aktie vor einigen charttechnischen Entscheidungen: Der Kurs stehe kurz davor, die 50-Tage-Linie bei 6,52 Euro zu überwinden, was ein positives Signal wäre. Kurz danach komme der kurzfristige Abwärtstrend bei 6,62 Euro in den Fokus. Gelinge auch hier der Ausbruch, wäre länger Luft bis zur 100-Tage-Linie bei 7,02 Euro. Der langfristige Abwärtstrend sei allerdings weiter voll intakt und verlaufe erst bei 7,42 Euro. Knapp darüber notiere auch die 200-Tage-Linie.Die Aussichten für die Deutsche Bank würden trüb bleiben. Allenfalls für Trader biete sich aufgrund der kurzfristig spannenden charttechnischen Situation ein Trade auf steigende Kurse an. Alle anderen lassen die Finger von der Deutsche Bank-Aktie, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.08.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,537 EUR +1,16% (29.08.2019, 11:20)