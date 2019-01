Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,054 EUR +1,25% (02.01.2019, 16:20)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,052 EUR +1,19% (02.01.2019, 16:32)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,02 USD (02.01.2019, 16:35)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.01.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Trotz operativer Probleme und der enttäuschenden Performance des Titels im letzten Jahr denke Deutsche Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner nicht an einen vorzeitigen Rücktritt. Er sehe das Institut trotz allem gut gerüstet für die Zukunft - egal was die Kritiker sagen würden.Er denke nicht an Rücktritt und sei auch nicht amtsmüde, so Achleitner im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS). "Die Aktionäre haben mir ein Mandat bis 2022 anvertraut. Ich stelle mich der Verantwortung."Schwach laufende Geschäfte, hohe Umbaukosten und zuletzt auch noch Geldwäschevorwürfe hätten den Wert der Aktie 2018 um 56% einbrechen lassen. Damit sei die Deutsche Bank auf Jahressicht der größte Verlierer im DAX gewesen. Achleitner habe betont, der Börsenkurs entwickle sich "mehr oder weniger im Gleichklang mit den europäischen Banken" - alle hätten mit den selben Herausforderungen zu kämpfen. Auch der Referenzindex Stoxx Europe 600 Banks habe 2018 mit rund 28% deutlich verloren, die Deutsche Bank sei jedoch auch dort Schlusslicht gewesen.Dafür mache Achleitner auch die jüngste Razzia in den Geschäftsräumen der Deutschen Bank mitverantwortlich. Man habe in der Vergangenheit Vertrauen bei Öffentlichkeit und Investoren eingebüßt. "Das müssen wir ändern", habe er der Zeitung gesagt.Helfen würde dabei eine rasche Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB): "Wer wie die Deutsche Bank 270 Milliarden Euro Liquidität täglich vorhält, dem würde es schon helfen, wenn die EZB zumindest keine negativen Zinsen auf Einlagen verlangen würde", so der Aufsichtsratschef. "Über Nacht stiege unser Gewinn um einen Milliardenbetrag." Über den Zeitpunkt der Zinswende habe er im FAS-Interview allerdings nicht spekulieren wollen.Bedenken, wonach die angeschlagene Bank im Krisenfall womöglich mit Steuergeld gerettet werden müsse, versuche Achleitner zu zerstreuen: "Dieser Fall wird nicht eintreten." Selbst eine Rezession und der daraus womöglich resultierende Ausfall von Darlehen könnten der Bank nichts anhaben. Zu den Spekulationen über eine mögliche Fusion der Deutschen Bank mit der Commerzbank oder einer anderen europäischen Bank habe er sich indes nicht äußern wollen.Das Wertpapier sei am Mittwoch mit moderaten Verlusten ins neue Jahr gestartet und notiere damit weiterhin nur knapp über seinem bisherigen Tiefststand aus der Vorwoche bei 6,68 Euro.In Anbetracht des trüben Chartbilds und der operativen Herausforderungen bleibt die Deutsche Bank-Aktie auch Anfang 2019 zunächst nur auf der Watchlist, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.01.2019)