Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,868 EUR -2,52% (15.08.2019, 12:11)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,69 USD -7,21% (15.08.2019, 0:30)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Paul Achleitner sei seit 2012 Aufsichtsratschef der Deutschen Bank. Damals habe eine Führungskrise getobt und der Österreicher sollte den Frankfurter Finanzkonzern wieder in ruhigere Fahrwasser lenken. Seitdem habe er die Strategie des deutschen Geldhauses maßgeblich mitgeprägt. Zuletzt habe sich allerdings vermehrt Kritik an seiner Person entzündet. Nun habe angeblich die Suche nach einem Nachfolger begonnen. Nach verschiedenen Medienberichten solle die Deutsche Bank spätestens im Mai 2022 einen neuen Chef für den Aufsichtsrat bekommen. Dann ende Achleitners Vertrag. Der Druck durch die Großaktionäre Katar und Cerberus sei zu groß geworden, heiße es.Zunehmende Rezessionsängste auch in den USA und schlechte Konjunkturdaten aus Deutschland und China würden die Banken weiter massiv unter Druck setzen. Ausgelöst dadurch steige auch die Wahrscheinlichkeit einer weiteren geldpolitischen Lockerung durch die Notenbanken, was noch mehr Ungemach für die Branche bedeuten würde, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:5,877 EUR -2,78% (15.08.2019, 11:56)