Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,40 EUR +0,55% (06.05.2021, 09:54)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,436 EUR +1,02% (06.05.2021, 09:39)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,59 USD +1,42% (05.05.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Deutschen Bank sei mit den Q1-Zahlen eine große Überraschung gelungen, der Aktienkurs sei vor einer Woche um zehn Prozent nach oben geschossen. Einige Ziele, die bis 2022 angepeilt worden seien, seien nun in Reichweite, auch wenn Analysten das bisher angezweifelt hätten. Auch an den Anleihemärkten würden die Investoren immer mehr Vertrauen schöpfen und bei der Deutschen Bank beherzt zugreifen.Die Deutsche Bank habe wie angekündigt neue Wertpapiere ausgegeben und damit ihr Kapital besser ausgestattet. Am Mittwoch seien sogenannte AT1-Anleihen im Wert von 1,25 Milliarden Euro herausgegeben worden, habe die Bank in Frankfurt mitgeteilt. Sie würden als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals anerkannt und sollten an der Luxemburger Börse notiert werden. Die Anleihen hätten einen jährlichen Zinskupon von 4,625 Prozent bis Ende April 2028, habe es geheißen. Ursprünglich sei davon die Rede gewesen, dass das Finanzinstitut nur 500 Millionen Euro erlösen wolle.Nach eigenen Angaben habe die Deutsche Bank dadurch im laufenden Jahr bereits mehr als neun Milliarden Euro aufgenommen. Damit seien mehr als 60 Prozent des jährlichen Refinanzierungsplans gedeckt. Tier-1-Anleihen würden unter bestimmten Bedingungen zum regulatorischen Eigenkapital zählen - also dem Eigenkapital, das Aufseher für ihre Bewertung der Stabilität eines Finanzinstituts berücksichtigen würden. Banken hätten dieses Instrument zur Kapitalbeschaffung in den vergangenen Jahren immer wieder genutzt. Die Deutsche Bank gebe die Wertpapiere auf Grundlage einer Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem Jahr 2018 aus.AT-1-Anleihen hätten in den letzten Jahren eine zunehmend wichtige Rolle gespielt. Denn Banken in der Eurozone könnten seit einem Jahr einen größeren Teil des harten Kernkapitals durch die Hybrid-Anleihen ersetzen. Diese Regelung gelte nur befristet, aber senke die Eigenkapitalkosten. Gut, dass die Deutsche Bank wieder größeres Vertrauen an den Märkten genieße und ihr die Papiere aus der Hand gerissen worden seien. Davon zeuge die mehrfach überzeichnete Emission.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link