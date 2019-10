Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Frankfurter Finanzkonzern habe heute Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Nachdem wegen des Konzernumbaus bereits im zweiten Quartal ein Verlust von mehr als 3 Mrd. Euro eingefahren worden sei, habe die Deutsche Bank auch das abgelaufene Quartal mit einem Minus abgeschlossen. In der Pressemitteilung der Deutschen Bank zu den Zahlen heiße es: "Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Quartal erheblich durch die Restrukturierung, eine schwächere Konjunktur weltweit und anhaltenden Druck durch das Niedrigzinsumfeld geprägt war."Am Markt herrsche Uneinigkeit über die Zahlen der Deutschen Bank. Nachdem die Aktie zuerst deutlich im Minus notiert habe, tendiere sie im vorbörslichen Handel wieder gegen Null. Da es so gut wie keine Analystenschätzungen im Vorfeld gegeben habe, fehle ein Vergleichsmaßstab. Zudem seien die Zahlen durch die neue Unternehmensstruktur und den Umbau verzerrt: Es lasse sich nicht klar trennen, ob die Erträge in einigen Segmenten wegen der Umstrukturierung oder schlechter Geschäft gesunken seien.Mehr Klarheit würden Anleger wohl erst im kommenden Jahr haben, dann solle die Deutsche Bank laut Analystenschätzungen wieder einen Gewinn einfahren. Die erste Stufe des Umbaus sollte dann abgeschlossen sein. Das laufende Jahr werde das Frankfurter Geldhaus dagegen wohl mit einem dicken Verlust abschließen. Anleger sollten aufgrund der großen Unsicherheit einen Bogen um die Deutsche Bank-Aktie machen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,837 EUR -5,24% (30.10.2019, 11:39)