Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,674 EUR -1,64% (17.07.2020, 11:06)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,70 EUR -1,19% (17.07.2020, 11:20)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,04 USD -1,47% (16.07.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Rechtsrisiken schienen bei der Deutschen Bank weitgehend im Griff. Doch dann sei der Fall Jeffrey Epstein öffentlich geworden. Der Konzern habe erst kürzlich eine Millionenstrafe in der Causa gezahlt, doch jetzt könnte es weitere juristische Konsequenzen geben. Die Aktie komme heute unter Druck.Epstein sei von 2013 bis 2018 Kunde der Deutschen Bank gewesen. Damals sei er schon ein verurteilter Sexualstraftäter gewesen. Vor knapp einer Woche habe die Bank eine Strafe von 150 Millionen Dollar gezahlt. Das New York State Department of Financial Services (DFS) habe der Bank erhebliche Regelverstöße in Zusammenhang mit ihren Geschäftsbeziehungen zu Epstein vorgeworfen: Das Finanzinstitut habe es versäumt, "verdächtige Transaktionen" ihres Kunden im Umfang von "Millionen von Dollar" zu bemerken und zu verhindern, habe die Finanzaufsicht erklärt.Nun würden mutmaßlich geschädigte Aktionäre der Deutschen Bank gegen den Konzern klagen wollen. Die Anwaltskanzlei Pomerantz habe im Namen von Investoren Sammelklage eingereicht. Das Finanzinstitut habe falsche und irreführende Aussagen gemacht, bevor man die 150-Millionen-Strafe akzeptiert habe. Die Investoren seien durch die Geschäfte der Deutschen Bank mit Epstein geschädigt worden.Die Höhe der Schadensersatzforderung sei offen geblieben. Ein Sprecher der Deutschen Bank habe sich nicht zu der Klage äußern wollen. Nach der Strafe habe sich das Unternehmen bereits reumütig gezeigt und erklärt: "Es war ein Fehler, Jeffrey Epstein 2013 als Kunden anzunehmen". Die Bank habe daraus gelernt.Investierte Anleger bleiben dabei und beachten den Stopp bei 6,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link