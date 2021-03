NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,34 USD -3,82% (04.03.2021)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.03.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) durchbricht in dieser Woche die Hochs, die im Februar vor der Corona-Krise bei 10,36 Euro erreicht wurden, so die Experten von XTB.Die Reihe an höheren Hochs und höheren Tiefs, die seit März 2020 zu beobachten sei, könnte die Bullen zu weiteren Käufen ermutigen. Die Hochs aus dem Jahr 2017 bei 17,80 Euro, die 70% vom aktuellen Kursniveau entfernt seien, könnten für das längerfristige Bild eine Orientierung bieten. Entscheidend sei, dass die Wochengewinne gehalten würden und der Kurs nicht zurück unter die 10-Euro-Marke rutsche.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,60 EUR +2,47% (05.03.2021, 11:09)10,65 EUR +2,92% (05.03.2021, 10:55)