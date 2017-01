NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,88 USD +0,75% (19.01.2017, 22:01)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.01.2017/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie tendiert unter Schwankungen seitwärts - AktienanalyseAm Ende gab es keine Überraschung bei den Strafen im US-Hypothekenskandal. Das Bußgeld beläuft sich auf 7,2 Milliarden Dollar für die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und bedeutet damit die höchste Strafzahlung, die jemals gegen ein einzelnes Kreditinstitut verhängt wurde, so die Analysten von BNP Paribas in einer aktuellen Veröffentlichung.Neben 3,1 Milliarden Dollar Bußgeld stünden Entschädigungszahlungen an getäuschte Kunden von 4,1 Milliarden Dollar zu Buche, die über einen Zeitraum von fünf Jahren erfolgen sollten. Im Vergleich zu den einmal im Raum stehenden 14 Milliarden Dollar scheine die Bank mit einem blauen Auge davongekommen zu sein. Dennoch belaste der geschlossene Vergleich das Ergebnis des letzten Quartals 2016 mit knapp 1,2 Milliarden Dollar, so Vorstandschef John Cryan in einem Brief an die Mitarbeiter.Die Einigung über die Strafzahlung sei nicht der einzige Fortschritt bei dem Finanzinstitut in jüngster Zeit gewesen, weshalb die Aktie der Deutschen Bank in den vergangenen sechs Monaten mit knapp 40 Prozent der beste Titel im deutschen Leitindex gewesen sei. Seit Jahresanfang konsolidiert die Deutsche Bank-Aktie allerdings und tendiert unter Schwankungen seitwärts, so die Analysten von BNP Paribas. (Ausgabe vom 20.01.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:17,966 EUR +1,47% (20.01.2017, 15:01)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:17,968 EUR +1,58% (20.01.2017, 15:16)