Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,881 EUR +5,10% (06.07.2020, 12:12)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,884 EUR +4,80% (06.07.2020, 11:57)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,53 USD +2,25% (02.07.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe die Corona-Pandemie im größten Umbau seit Jahrzehnten getroffen. Zwischenzeitlich sei im Frühjahr auch der Stellenabbau gestoppt worden, da aufgrund der Lockdown-Maßnahmen weltweit kein geordneter Prozess möglich gewesen sei. Doch die Bank bekräftige weiterhin, dass man an den Zielen für 2022 festhalte.Gegenüber der "Financial Times" habe Finanzvorstand James von Moltke gesagt, dass die für dieses Jahr geplante Reduzierung der Belegschaft geringer als geplant ausfallen könnte. Ursprünglich sollten 4.000 Mitarbeiter im laufenden Jahr die Deutsche Bank verlassen. In den ersten drei Monaten seien es aber erst rund 1.000 gewesen.Trotz der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sei man auf Kurs für die Sparziele sowohl für 2020 als auch 2022, wenn der Umbau abgeschlossen sein solle. Dann sollten die Kosten rund 5,80 Milliarden Euro unter dem Niveau vom Sommer 2019 liegen, als die Sanierung beschlossen worden sei. Nach Informationen der "Financial Times" wolle die Deutsche Bank in diesem Jahr zwei Milliarden Euro einsparen."Der Aktionär" hat die Aktie für spekulative orientierte Anleger empfohlen und einen Stopp bei 6,00 Euro gesetzt, so Fabian Strebin. (Analyse vom 06.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: