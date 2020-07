Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank scheine auf einem guten Weg. So würden sich jedenfalls jüngste Aussagen von Spitzenvertretern des Branchenprimus zusammenfassend interpretieren lassen. Gefahr könnte von der "Corona-Front" in Form von faulen Krediten ausgehen - auch hierbei sei die Bank gut aufgestellt, so Vorstandsmitglied Fabrizio Campelli jüngst im "Handelsblatt". Allerdings wisse keiner, welche wirtschaftlichen Folgen die Pandemie langfristig - auch für die Banken - haben werde. Die Analysten von Morgan Stanley seien weiterhin skeptisch.Konkret habe die amerikanische Investmentbank zwar das Kursziel für die Deutsche Bank von 6,00 auf 7,00 Euro angehoben, die Einstufung "untergewichten" aber bestätigt. Man rechne für das Gesamtjahr nun mit einem geringeren Verlust beim Branchenprimus. Allerdings würden die Experten aber kaum Aussicht auf Ertragswachstum sehen.Auch eine Bankenkrise sei nach Aussagen der Boston Consulting Group nicht auszuschließen, habe das "Handelsblatt" berichtet. Die Pandemie führe zwar nicht automatisch zu einem solchen Szenario. Aber für einzelne Häuser könne die Situation durchaus dramatisch sein. Genauso habe das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) erst zu Wochenbeginn gewarnt, dass Kreditausfälle Deutschlands Banken "so schwer belasten, dass diese selbst in Existenznot geraten".Die Deutsche Bank selbst sehe die Lage nicht so dramatisch. So hätten die Frankfurter im ersten Quartal im Vergleich zu anderen europäischen Großbanken zwar noch recht sparsam Vorsorge betrieben. Aber für das aktuelle zweite Quartal rechne man mit dem vorläufigen Höhepunkt. Dafür habe die Deutsche Bank ungefähr 800 Millionen Euro zur Seite gelegt.Der "Aktionär" sei im Gegensatz zu Morgan Stanley weiterhin positiv für die Deutsche Bank gestimmt. Werde die Neun-Marke geknackt, könnte es kurzfristig weiter aufwärts für die Deutsche Bank-Aktie bis in Richtung 11 Euro gehen.Wichtig: Investierte Anleger sollten ihre Positionen unbedingt mit einem Stopp-Kurs bei 6,00 Euro absichern, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link