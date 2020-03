Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,032 EUR -10,24% (09.03.2020, 10:41)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,142 EUR -9,36% (09.03.2020, 10:26)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,59 USD -2,06% (06.03.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Seit Beginn der Coronakrise habe die Deutsche Bank mehr als 30 Prozent verloren. Heute dürfte sich diese Zahl deutlich erhöhen. Die Aktie stürze zum Handelsbeginn mehr als zehn Prozent ab und pendle um das Allzeittief von 5,77 Euro.Der DAX steuere auf die 10.000-Punkte-Marke zu und ziehe auch die Deutsche Bank mit in den Abgrund. Die starken Kursverluste bei den Aktien hätten nicht nur die Comeback-Story, die sich noch zum Jahreswechsel angedeutet habe, zunichtegemacht. Privatanleger dürften scharrenweise das Weite gesucht haben.Die Analysten von J.P. Morgan hätten sich mit den durch das Coronavirus verursachten wirtschaftlichen Folgen für die Banken beschäftigt. Für die Deutsche Bank würden die Schätzungen schlimm ausfallen: Für die Jahre 2020-2022 senke die US-Bank ihre Gewinnerwartungen je Aktie um durchschnittlich zwanzig Prozent. Seit Monaten schon empfehle kein Experte mehr die Aktie, obwohl sich zwischenzeitlich ein Comeback angedeutet habe. Daran dürfte sich jetzt erst recht nichts ändern.Anleger sollten bei der Deutschen Bank nicht in das fallende Messer greifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: