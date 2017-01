Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,679 EUR +0,18% (05.01.2017, 12:42)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

19,57 USD +6,19% (04.01.2017, 22:01)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie macht ein Long-Investment allemal attraktiv - ChartanalyseSeit Oktober 2016 zeigt sich das Papier der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) wieder auf Erholungskurs, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Denn die Deutsche Bank unter der Führung von John Cryan arbeite unermüdlich seine Altlasten auf und räumt mit dem Chaos aus den letzten Jahren konsequent auf. Beispielshalber die erst im Dezember erzielte Milliardeneinigung mit der US-Justiz im Streit um Hypothekengeschäfte, auch in puncto Steuerauseinandersetzungen in den USA habe ein Vergleich in Höhe von 95 Millionen US-Dollar mit der New Yorker Bundesanwaltschaft geschlossen werden können. Dennoch seien noch einige tausend weitere Rechtsstreitigkeiten dem deutschen Geldhaus anhängig, welche allerdings keine derart große Tragweite besitzen würden, wie die zuletzt gemeldeten Vorfälle. Aber das Institut könne auch Erfreuliches vermelden, das Immobiliengeschäft in der Vermögensverwaltungssparte der Deutschen Bank habe unerwartet wieder ein Spitzenergebnis erzielt und damit das Vorjahresniveau leicht übertroffen. Immobilien seien gefragt wie schon lange nicht mehr und hätten hierdurch deutlich mehr Geld in die Kassen gespült als bislang angenommen.Dieser Umstand könnte der Aktie daher zu weiteren Kursgewinnen verhelfen, was sich auch in einer sukzessiven Verbesserung des Chartbildes darstelle. Seit den Jahrestiefstständen im September 2016 bei 9,89 Euro sei es dem Wertpapier nämlich gelungen, um über 80 Prozent an Wert zuzulegen und an die markanten Widerstände aus März letzten Jahres anzusteigen. Zwar habe sich kurz darauf im Dezember eine mehrwöchige Seitwärtskonsolidierung im dem Papier eingestellt, diese werde jedoch seitens der Marktteilnehmer genutzt, um frische Long-Positionen aufzubauen und einen Ausbruchsversuch darüber vorzubereiten. Kurzfristig könnte daher die Aktie noch ein gutes Stück weit zulegen und mache ein Long-Investment daher allemal attraktiv.Solange sich die im Dezember gestartete Konsolidierungsbewegung zwischen 16,82 und 18,63 Euro bei der Deutschen Bank unverändert fortsetze, sei die Aktie zunächst als neutral zu bewerten. Bei einem nachhaltigen Ausbruch über die Märzhochs aus 2016 bei 18,83 Euro könnte jedoch ein erneuter Kursschub einsetzen und das Wertpapier weiter in Richtung 20,78 Euro anschieben. Spätestens um 23,00 Euro herum sei jedoch wieder mit deutlichen Gewinnmitnahmen aufgrund eines größeren Horizontalwiderstandes zu rechnen.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:18,625 EUR +2,00% (05.01.2017, 12:29)