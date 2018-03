XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,312 EUR -2,90% (23.03.2018, 12:29)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,25 EUR -2,17% (23.03.2018, 12:43)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,19 USD -4,06% (22.03.2018, 21:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.03.2018/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi bespreche den Chart der Deutsche Bank-Aktie. Seiner Meinung nach hätten hier Anleger offensichtlich aufgegeben. Es sehe danach aus, dass die Deutsche Bank-Aktie in Richtung der Tiefs laufe. Zuletzt habe die Deutsche Bank-Aktie knapp unterhalb der Marke von 10 Euro notiert, bevor dann eine Erholung eingesetzt habe. Der Börsenexperte bezweifle, ob man bei der Deutsche Bank-Aktie im aktuellen Umfeld überhaupt tätig sein sollte.Anleger sollten eher die aktuelle Situation vorübergehen lassen und erst mal kühlen Kopf bewahren, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.03.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: