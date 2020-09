XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Zum Ende einer turbulenten Börsenwoche knicke der Finanztitel am Freitag um rund 2,5 Prozent ein. Auf Wochensicht stehe damit ein Minus von rund 13 Prozent an der Kurstafel.Die Angst vor einer zweiten Corona-Welle und Medienberichte über eine prominente Rolle der Deutschen Bank im jüngsten Geldwäscheskandal "FinCEN-Files" hätten die Aktie der Deutschen Bank in dieser Woche deutlich belastet: Im ohnehin schwachen DAX zähle sie auf Wochensicht zu den größten Verlierern.Daran hätten auch vermeintlich gute Nachrichten wie die Aussicht auf eine Übernahmewelle in der europäischen Bankenbranche, Fortschritte beim Sparprogramm und ein juristischer Zwischenerfolg im "Cum-Ex"-Streit mit der Privatbank M.M.Warburg wenig ändern können.Ein Wiedereinstieg drängt sich derzeit nicht auf, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: