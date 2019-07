XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,65 EUR +2,23% (10.07.2019, 10:28)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,642 EUR +2,11% (10.07.2019, 10:42)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,28 USD -3,45% (09.07.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Skandale, Gerichtsprozesse und Bilder von Durchsuchungen hätten in den vergangenen Jahren tiefe Kratzer im Image der Deutschen Bank hinterlassen. Mit einer Werbekampagne unter dem Motto #PositiverBeitrag versuche das Institut seit einigen Monaten gegenzusteuern. Wegen der Turbulenzen rund um den geplanten Konzernumbau plane nun auch Vorstandschef Christian Sewing einen persönlichen positiven Beitrag.Laut Medienberichten wolle der Vorstandschef einen "erheblichen Betrag" seines Fixgehalts in Deutsche-Bank-Aktien investieren - die Nachrichtenagentur Reuters habe am Dienstag von 25 Prozent berichtet. Er wolle mit gutem Beispiel vorangehen und sein persönliches Vermögen enger an die Performance der Deutschen Bank knüpfen, habe Sewing bereits in einer Analystenkonferenz angekündigt.Tatsächlich könnten Aktienkäufe des Topmanagements ein positives Signal an den Aktienmarkt senden. Im Falle der Deutschen Bank würden die Aktionäre angesichts des bevorstehenden Radikalumbaus aber trotzdem vorsichtig bleiben. Nach Bekanntgabe der Umbaupläne am Sonntag sei die Aktie innerhalb von zwei Tagen um knapp zehn Prozent abgesackt - nicht gerade ein Vertrauensbeweis.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät die Deutsche Bank-Aktie zu meiden. (Analyse vom 10.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: