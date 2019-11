Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Keine Strafzinsen für die Mehrheit der Privatkunden der Deutschen Bank. Dies habe der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Karl von Rohr am Mittwoch auf einer Konferenz der Nachrichtenagentur Bloomberg bekräftigt. Damit stehe das Bankhaus vorerst zu seinen Versprechungen.Das bedeute aber auch, dass der DAX-Konzern somit einer aussterbenden Art angehöre, denn in Deutschland gebe es bereits rund 134 Geldhäuser, die Strafzinsen von ihren Privatkunden verlangen würden - Tendenz steigend.Im Gegensatz zum Euroraum würden die US-Banken immer noch Zinsen auf ihre Einlagen erhalten, was für die Deutsche Bank, Commerzbank und Co natürlich einem großen Wettbewerbsnachteil gleiche. Ein Staffelzins sei dabei nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Doch auch in den USA rege sich Widerstand. David Solomon, CEO von Goldman Sachs, habe am vergangenen Dienstag gesagt, dass man in ferner Zukunft nicht sehr positiv auf das "Experiment negative Zinsen" zurückblicken werde.Große Hoffnungen auf eine baldige Wende dürften sich die Vorstandschefs der europäischen Geldhäuser allerdings nicht machen, denn mit Christine Lagarde werde die ultralockere Geldpolitik wohl vorerst weitergeführt werden. Seit November würden bereits wieder 20 Milliarden Euro monatlich in Anleihekäufe fließen.Die Deutschen Bank-Aktie bleibe ein Spielball für erfahrene Trader. Wer dennoch langfristig in den Bankensektor investieren möchte, der ist besser beraten, sich bei den US-Aktien wie z.B. JPMorgan umzuschauen, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 06.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link