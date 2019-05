Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,644 EUR -0,02% (21.05.2019, 09:21)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,66 EUR -0,30% (21.05.2019, 09:36)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,43 USD -1,98% (20.05.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) weiterhin zu meiden.Belastet vom schwachen Gesamtmarkt, Fragen zu den Geschäftsbeziehungen zu Donald Trump und einem negativen Analystenkommentar sei die Aktie der Deutschen Bank am Montag auf ein neues Rekordtief gefallen. Sei der Boden damit erreicht? Einige Analysten würden Zweifel äußern.Eoin Mullany von der Privatbank Berenberg habe sein "sell"-Rating für die Deutsche Bank-Aktie am Dienstag bestätigt und das Kursziel von 7,00 auf 6,00 Euro gesenkt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau sehe der Analyst damit weitere zehn Prozent Verlustrisiko - und neue Tiefststände.Der Grund: Nach den gescheiterten Fusionsgesprächen mit der Commerzbank müsse die Deutsche Bank wohl das Investmentbanking und das Firmenkundengeschäft weiter umbauen und die Kosten senken. Dies werde zu Lasten der Erträge gehen, so Mullany.Auch wenn die Deutsche Bank deutlich unter ihrem Buchwert gehandelt werde, sehe der Analyst aktuell keinen Grund, die Aktie zu besitzen.Auch wenn sich am Dienstagmorgen im vorbörslichen Handel ein moderates Plus abzeichne, präsentiere sich das Chartbild schwer angeschlagen. Hinzu kämen die offenen Fragen zur künftigen Strategie.Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät daher, die Deutsche Bank-Aktie weiterhin zu meiden. (Analyse vom 21.05.2019)Mit Material von dpa-AFX