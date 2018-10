NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,67 USD -3,30% (26.10.2018, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) charttechnisch unter die Lupe.Mit einem Minus von über 10% habe die Aktie der Deutschen Bank eine äußerst schwierige Woche hinter sich. Zuletzt habe der Banktitel Ende Januar 2018 bzw. im November 2011 einen Wochenverlust in ähnlicher Größenordnung hinnehmen müssen. Gleichzeitig habe das Papier damit auch die beiden Tiefs vom September 2016 und Juni 2018 bei 8,83/8,75 EUR unterschritten. Diese Entwicklung sei gleichbedeutend mit einem neuen Rekordtief, was aus Sicht der Technischen Analyse für ein erneutes Negativsignal sorge. Wichtig sei nun die Parallele (akt. bei 8,27 EUR) zum Abwärtstrend seit April 2010. Könne auch diese letzte Rückzugslinie dem Kursverfall Einhalt gebieten, definiere die Parallelverschiebung der angeführten Trendlinie über das alte Allzeittief von 2016 (akt. bei 6,89 EUR) die nächste Unterstützung. Zur Vorsicht mahne auch der trendfolgende Aroon, der in allen von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) "short" positioniert sei. In der Summe würden sich also Chart- und Markttechnik angeschlagen präsentieren. Für eine leichte Stabilisierung sei indes eine schnelle Rückeroberung der o. g. Tiefs bei 8,75/8,83 EUR nötig. Wirklich würden sie ihre verhaltene Einschätzung aber erst bei einem Bruch des steilen Abwärtstrends seit Dezember 2017 (akt. bei 9,99 EUR) revidieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:8,572 EUR +0,61% (29.10.2018, 09:50)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:8,569 EUR +0,97% (29.10.2018, 10:04)