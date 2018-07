Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,352 EUR +0,96% (23.07.2018, 16:56)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,12 USD +0,75% (23.07.2018, 16:43)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Martin Mrowka vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Geldhaus müsse einen weiteren Tiefschlag hinnehmen. Die US-Börsenaufsicht SEC habe zwei US-Töchtern des Finanzinstituts wegen verbotener Geschäftspraktiken eine Strafe von fast 75 Millionen US-Dollar (64 Millionen Euro) aufgebrummt. Die Börse reagiere jedoch gelassen.Das Potenzial für den Aktienkurs der Deutschen Bank erscheine kurzfristig nur begrenzt. Mehrere Analysten sähen als Ziele die Marken von 11,00 Euro bis 12,00 Euro. DER AKTIONÄR sei skeptisch, dass dauerhaft höhere Erträge schnell erzielbar seien und bleibe abwartend an der Seitenlinie.Tradern könnten sich indes zwischenzeitlich immer wieder mal Chancen auftun. So könnte etwa ein möglicher Kursrückgang Richtung 9,50 Euro ein günstiger Einstiegszeitpunkt für einen Kurzfrist-Trade sein, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2018)