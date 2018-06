Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.06.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Beim deutschen Branchenprimus würden die Resultate des Banken-Stresstests einen weiteren Belastungsfaktor darstellen. Es werde befürchtet, dass die Ergebnisse des zweiten Teils am Donnerstagabend keine erfreulichen Nachrichten für die Deutsche Bank darstellen würden. Zudem drohe aus Australien weiteres Ungemach. Die australische Wettbewerbsaufsicht ACCC verklage die Deutsche Bank und die Citigroup. Es gehe um Vorwürfe im Rahmen der Platzierung von Aktien der New Zealand Banking Group (ANZ) im Jahr 2015. In dem Prozess würden sechs Bankmanagern und den Instituten selbst hohe Geld- und Haftstrafen drohen. Der ursprünglich für den 3. Juli geplante Prozess sei auf den 9. Oktober verschoben worden."Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung: Ein Investment in Deutsche-Bank-Aktien dränge sich weiterhin nicht auf, so Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:8,98 EUR -2,48% (27.06.2018, 12:36)