NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

20,11 USD -1,71% (30.01.2017, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.01.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Das Finanzinstitut habe sich in Vergleichen zu russischen Wertpapiergeschäften mit dem New York State Department of Financial Services (DFS) und der englischen Financial Conduct Authority (FCA) geeinigt. Demnach habe sich die Bank zu Zivilstrafen in Höhe von 425 Mio. USD (an das DFS) und etwa 163 Mio. GBP (an die FCA) verpflichtet, was unterhalb der Analystenerwartung liege. Unternehmensangaben zufolge sei die Summe von den vorhandenen Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten weitgehend abgedeckt. Damit gelinge dem Geldhaus nach Ansicht des Analysten ein wesentlicher Befreiungsschlag. Rießelmann habe seine Ergebniserwartung für 2017 (EPS: 1,15 (alt: 1,13) Euro) erhöht.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Deutsche Bank-Aktie von "verkaufen" auf "halten" herauf. Das Kursziel werde von 14 Euro auf 19 Euro angehoben. (Analyse vom 31.01.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:19,005 EUR +2,12% (31.01.2017, 12:11)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:18,994 EUR +1,10% (31.01.2017, 12:24)