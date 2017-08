Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,81 EUR +0,15% (28.08.2017, 15:25)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,42 USD +0,86% (25.08.2017, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.08.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Finanzinstitut befinde sich in einem tiefgreifenden Umbau. Dabei habe Deutsche Bank-Chef John Cryan nicht nur die Strategie des Konzerns geändert. Er verkaufe auch konsequent unrentable Segmente. Auf der Veräußerungsliste stehe auch die polnische Tochter, denn Finanzinstitute hätten in Polen momentan einen schweren Stand.Bisher sollten die Commerzbank-Tochter mBank, die Santander-Tochter BZ WBK und die zur portugiesischen BCP gehörende Millenium an der Bank interessiert gewesen sein. Die mBank sei nun aber wohl aus dem Rennen. Offizielle Kommentare von Deutscher Bank und Commerzbank gebe es dazu aber nicht.Stück für Stück treibe CEO Cryan den Umbau bei dem DAX-Konzern voran. Der Rückzug aus unbedeutenden und wenig profitablen Märkten sei sinnvoll. Viele Anleger würden jedoch auch auf eine Trendwende im operativen Geschäft warten. Die sei bisher jedoch ausgeblieben.