FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlagevotum für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Bei der Vorlage der Q1-Zahlen seien die ohnehin schwach erwarteten Geschäftszahlen in den Hintergrund gerückt, da der neue Vorstandsvorsitzende Sewing durch die Ankündigung einer weiteren Strategieanpassung der Veranstaltung seinen Stempel aufgedrückt habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Letztendlich begrabe Sewing den Traum der Deutschen Bank, sich dauerhaft als Global Player im Investment Banking etablieren zu können. Sein Strategieschwenk und die Auswahl der Top-Manager würden dagegen - zwei Jahre vor dem 150-Jahre-Jubiläum der Deutschen Bank - eine Rückkehr zu den Wurzeln signalisieren. Im Vordergrund der Geschäftstätigkeit sehe der CEO v.a. die Finanzierung und Unterstützung der deutschen bzw. europäischen Wirtschaft sowohl vor Ort als auch auf den globalen Märkten. Das Investment Banking werde auf die kundengetriebenen Geschäftsbereiche fokussiert und die Kosten sollten konsequenter gesenkt werden.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, erwartet dennoch keine schnelle Rückkehr zu einem akzeptablen Rentabilitätsniveau und bekräftigt angesichts der niedrigen Bewertung in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 12,50 Euro. (Analyse vom 26.04.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:11,884 EUR -0,88% (26.04.2018, 13:19)