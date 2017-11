Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,918 EUR -0,67% (30.11.2017, 16:18)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,99 USD -0,05% (30.11.2017, 16:04)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Traditionelle Banken würden immer mehr unter Druck vonseiten dynamischer Fintechs kommen. Insbesondere im Bereich der digitalen Vermögensverwaltung seien die jungen Wilden den Finanzinstituten oftmals einen Schritt voraus. Nun wage die Deutsche Bank erneut den Markteintritt bei der digitalen Vermögensverwaltung. Das neue Angebot heiße Robin und biete eine automatisierte Verwaltung ab 5.000 Euro an. Je nach Risikoneigung würden für Kunden verschiedene ETFs gekauft. Während der Anlagedauer fließe die Meinung der hauseigenen Analysten in die Zusammensetzung des Depots ein.Der DAX-Titel präsentiere sich derzeit charttechnisch stark. Der Aktienkurs notiere derzeit knapp unter dem Abwärtstrend bei 16,40 Euro vom Mai des laufenden Jahres. Gelinge hier der nachhaltige Ausbruch, wäre das ein starkes Kaufsignal. Nach unten würden die Unterstützung bei 15,68 Euro und die 200-Tage-Linie bei 15,40 Euro absichern.DER AKTIONÄR rate zum Kauf der Deutsche Bank-Aktie. Das Kursziel laute 20,00 Euro. Der Stopp sollte bei 14,50 Euro platziert werden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,94 EUR -0,81% (30.11.2017, 16:02)