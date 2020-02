Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,953 EUR -6,00% (24.02.2020, 10:00)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,929 EUR -5,51% (24.02.2020, 10:14)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,24 USD -3,12% (21.02.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die deutschen Bank-Aktien hätten dieses Jahr eine regelrechte Rally aufs Parket gelegt. Die Deutsche Bank sei steiler angestiegen als der DAX und der EURO STOXX Banks, der die größten europäischen Bankaktien umfasse. Seit Freitag würden sich die Aktien allerdings im Sinkflug befinden. Schuld sei die wachsende Unsicherheit und das Coronavirus.Über das Wochenende sei bekannt geworden, dass es in Italien etliche mit dem Coronavirus Infizierte gebe. Laut Medienberichten sollten 50.000 Einwohner in Quarantäne sein. In China scheine die Viruserkrankung immer noch nicht unter Kontrolle, die Produktion stehe an vielen Orten still, Menschen kämen nicht zur Arbeit.Trotz zahlreicher Liquiditätsmaßnahmen der Chinesischen Zentralbank steige langsam die Sorge, dass die wirtschaftlichen Probleme größer als gedacht sein könnten. Der DAX verliere heute deutlich und mit dabei sei überproportional auch die Deutsche Bank. Mit einem Beta von 1,4 laut "Bloomberg" über die letzten zehn Jahre sei die Aktie bei einem Rückgang des Leitindex stark betroffen. Der Beta-Faktor gebe an, wie stark ein Papier im Vergleich zu einem Index schwanke. Ein Wert unter eins zeige eine geringe Schwankungsbreite an, einer über eins eine höhere.Die Commerzbank verliere ebenfalls stark. Hier betrage der Beta-Wert 1,3 über die letzten zehn Jahre im Vergleich zum MDAX. Allerdings sei dieser Wert mit Vorsicht zu genießen, da die Commerzbank bis 2018 im DAX notiert habe. Die Angst der Marktteilnehmer dürfte auch daher rühren, dass sich die Weltwirtschaft stärker als gedacht abschwäche, wenn China die Produktion nicht bald deutlich hochfahre. Die Auswirkungen auf Deutschland, vor allem auf die Industrie, seien derzeit nicht absehbar.Anleger warten ab und bewahren einen kühlen Kopf, so Fabian Strebin. (Analyse vom 24.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link