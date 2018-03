NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.03.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) charttechnisch unter die Lupe.In ihren letzten Analysen zur Aktie der Deutschen Bank hätten sie jeweils ihre Skepsis zum Ausdruck gebracht. Die geäußerte Vorsicht sei dabei mehr als angebracht gewesen, denn jüngst habe der Banktitel, unter hohen Umsätzen, ein neues Verlaufstief (11,52 EUR) hinnehmen müssen. Doch nicht nur das anziehende Volumen, sondern auch das erneute Ausstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD bestätige dieses neue Verlaufstief. Übergeordnet müssten Investoren unverändert von einer abgeschlossenen Topbildung ausgehen. In dieser Gemengelage würden zwei ehemalige untere Baissetrendkanalbegrenzungen (akt. bei 11,13/11,05 EUR) den nächsten Auffangbereich definieren. Aus der Höhe der oberen Umkehr lasse sich perspektivisch sogar ein Wiedersehen mit dem historischen Tiefstand vom September 2016 bei 8,83 EUR rechtfertigen. Per Saldo handle es sich beim Kursverlauf der Deutschen Bank weiter um einen Chart mit strukturell "bearishem" Charakter. Den Stopp für bestehende Shortpositionen könnten Anleger auf das Niveau der Kombination aus einem Fibonacci-Level (12,27 EUR) und dem Tief vom 9. Februar (12,37 EUR) nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:11,268 EUR -3,28% (23.03.2018, 09:52)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:11,208 EUR -2,71% (23.03.2018, 10:08)