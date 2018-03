XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,058 EUR -0,32% (09.03.2018, 14:38)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,13 EUR +0,34% (09.03.2018, 14:53)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,18 USD -0,92% (08.03.2018, 22:01)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.03.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Noch keine Trendwende in Sicht - AktienanalyseDer Chart der Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) lädt nicht gerade zum Einstieg ein, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Aktuell gebe es Anzeichen, dass sich die Notiz zumindest stabilisieren könnte. Ausgangspunkt der Überlegungen sei der bevorstehende Gang der Vermögensverwaltung DWS der Deutschen Bank als eigenständiges Unternehmen an die Frankfurter Börse. Die DWS gehöre zu den größten Vermögensverwaltern in Europa. Die Gesellschaft verwalte Vermögen von rund 700 Mrd. Euro und habe im vergangenen Jahr vor Steuern 725 Mio. Euro verdient.Dass die Deutsche Bank die DWS an die Börse bringen wolle, sei schon länger bekannt. Konzernchef John Cryan wolle damit ein wichtiges Etappenziel bei der Neuaufstellung des verlustreichen Instituts erreichen. Zugleich würde ein erfolgreiches IPO der Bank viel Geld in die Kasse spülen. Überraschend sei aber, dass es schon bald soweit sein solle. "Wir wollen so schnell wie möglich an die Börse gehen", habe DWS-Chef Nicolas Moreau der Nachrichtenagentur dpa-AFX gesagt. "Nach dem Börsengang werden wir weitgehende Freiheiten haben." Marktbeobachter würden damit rechnen, dass die DWS noch vor Ostern aufs Parkett gehen werde. Natürlich müssten dazu die Börsen stabil bleiben.Beim Gang aufs Parkett sollten ausschließlich Aktien aus dem Bestand der Deutschen Bank verkauft werden - und zwar dem Vernehmen nach ein Viertel der Anteile für rund zwei Mrd. Euro. "Zum Preis können wir uns noch nicht äußern, das hängt von der Nachfrage im Markt ab", habe Moreau gesagt. Käme es dazu, würde es auf eine Bewertung von acht Mrd. Euro hinauslaufen. Diesen Wert würden einige Analysten für ambitioniert halten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: