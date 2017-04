XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,885 EUR -2,60% (27.04.2017, 14:09)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,89 EUR -2,46% (27.04.2017, 14:24)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,84 USD +1,89% (26.04.2017, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.04.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Rießelmann, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Das Nettoergebnis habe mit 571 (Vj.: 214) Mio. Euro in Q1/2017 im Rahmen der Analystenprognose (583 Mio. Euro) gelegen. Das EBT sei mit 878 (Vj.: 579) Mio. Euro aber hinter der Analystenerwartung (992 Mio. Euro) zurückgeblieben.Insgesamt hätten die Q1-Zahlen sowohl Licht als auch Schatten geboten. Einerseits hätten auf der Kostenseite weitere Fortschritte erzielt werden können (bereinigte Kosten: -5% y/y). Andererseits sei nach Meinung des Analysten mit Blick auf das geplante Teil-IPO von Deutsche Asset Management wichtig gewesen, dass der Nettomittelabfluss der letzten Quartale gestoppt werde. Hier seien im Startquartal Nettomittelzuflüsse verzeichnet worden.Weniger erfreulich habe sich der Anleihehandel entwickelt. Hier seien im Zuge des RMBS-Vergleichs in Q4/2016, bei einer weiter fortschreitenden Aufhellung des Marktumfelds, Marktanteile verloren worden. Die Entwicklung in Q1/2017 zeige nach Ansicht des Analysten, dass sich diese nur langsam wieder zurückgewinnen lassen würden. Rießelmann habe seine Ergebnisprognose erhöht (EPS 2017e: 0,54 (alt: 0,40) Euro; EPS 2018e: 1,16 (alt: 0,93) Euro).