XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,06 EUR -4,83% (02.02.2018, 16:04)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,962 EUR -6,11% (02.02.2018, 16:20)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

17,4301 USD -6,54% (02.02.2018, 16:05)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Ingo Frommen, Investmentanalyst von der LBBW:Ingo Frommen, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Die Deutsche Bank habe den Finanzbericht zum abgelaufen Geschäftsjahr 2017 vorgelegt, der nach Erachten des Analysten auf der Ertragsseite enttäuscht habe. Insbesondere im Segment Corporate & Investment Bank (CIB) habe das Vorjahresniveau aufgrund des Markt- und Zinsumfeldes nicht gehalten werden können (-16%). Ebenso habe Frommen die Entwicklung der bereinigten Kosten enttäuscht. Das Management habe sich vom Kostenziel 2018 verabschiedet. Statt zuvor erwarteter 22 Mrd. EUR gehe man nun von 23 Mrd. EUR aus.Entlastend auf das Zahlenwerk hätten die um 62% gesunkene Kreditrisikovorsorge und die geringen Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten gewirkt. Letztere sollten aber im Jahr 2018 wieder steigen. Immerhin, im Jahr 2017 sei erstmals seit 2014 wieder ein Vorsteuergewinn ausgewiesen worden (1,3 Mrd. EUR) und nur aufgrund der US-Steuerreform und damit geringerer Werthaltigkeit von Verlustvorträgen habe die Deutsche Bank einen Verlust von einer halben Milliarde Euro ausweisen müssen.Die harte Kernkapitalquote sei aufgrund gesunkener Risikoaktiva trotz des Verlustes auf 14,0% gestiegen. Der IFRS9-Effekt falle nach Erachten des Analysten überraschend gering aus (9 Bps in Q1/2018). Zu den Basel-IV-Effekten habe sich das Management auf Nachfrage in der Analystenkonferenz nicht geäußert. Die Leverage Ratio sei unverändert bei 3,8% geblieben (fully loaded).Ingo Frommen, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt seine "halten"-Empfehlung und das Kursziel von 15,50 EUR für die Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 02.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: