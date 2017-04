NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.04.2017/ac/a/d)



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hat ihre Anfang März angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Maßnahme spüle dem Geldinstitut 8 Mrd. Euro in die Kassen. 98,9 Prozent der Bezugsrechte seien ausgeübt worden. Das bedeute, dass fast alle Aktionäre mitgezogen und neue Anteile gekauft hätten. Die Kapitalerhöhung könnte ein Befreiungsschlag für die Deutsche Bank sein: Teure Rechtsstreitigkeiten hätten zwei Jahre hintereinander zu Milliardenverlusten geführt und an der Kapitalbasis genagt. Das habe die Handlungsfreiheit der Bank eingeschränkt. Zweifel am Erfolg der Kapitalerhöhung hätten indes nicht bestanden - die damit beauftragten Banken hätten den Betrag garantiert. Die gute Beteiligungsquote kann aber als Vertrauensbeweis der Investoren gewertet werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 14/2017)