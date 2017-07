XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,39 EUR -0,03% (05.07.2017, 13:12)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,398 EUR +0,69% (05.07.2017, 13:25)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 18,15 +2,02% (03.07.2017, 19:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.07.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Hier gibt's Fantasie! Höhere Kurse erwartet! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", belässt das Kursziel für die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse bei 25 Euro.Die Fondstochter der Deutsche Bank AG, Deutsche Asset Management, werde abgespalten. Geplant werde ein Teil-IPO. Bis zu 25% sollten an die Börse kommen. Das sei eine strategische Kehrtwende von CEO John Cryan, neben der Reintegration der Postbank. Bis Herbst wolle man die organisatorische Trennung vornehmen. Sofern der Markt mitspiele, sei der Börsengang für das 1. Quartal 2018 geplant. Das sorge für einige Fantasie.Der Börsenexperte verweise auch darauf, dass die Banken zuletzt wieder hätten zulegen können. Es gebe positive Daten. Zudem stünden die Zeichen in Europa und weltweit wieder auf Zinswende.Die Deutsche Bank-Aktie habe den jüngsten Abwärtstrend nach oben gebrochen - sie notiere wieder über der 200-Tage-Linie. Sofern das Sentiment gut bleibe, sollte man bei der Deutsche Bank-Aktie auch höhere Kurse sehen. Der Aktienprofi belasse den Stoppkurs für die Deutsche Bank-Aktie bei 12,50 Euro.05.07.2017)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: