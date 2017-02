NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.02.2017/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.6,7 Mrd. Euro Strafe in den USA, auch mit Russland sei ein teurer Vergleich für den Geldwäsche-Skandal geschlossen worden (600 Mio. Euro). Unterm Strich habe die Deutsche Bank einen Jahresverlust von 1,4 Mrd. Euro vermelden müssen. Analysten hätten nur etwa die Hälfte erwartet, doch Wertminderungen, Restrukturierungskosten und Abfindungen hätten noch mal 4,3 Mrd. Euro gekostet. Doch CEO John Cryan habe die Risikopositionen des Konzerns vermindert und habe dadurch die Kernkapitalquote (CET 1) von 11,1% auf 11,9% steigern können. Damit seien Staatshilfen und Kapitalerhöhung nun vorerst vom Tisch.Cryan habe zu seinem Amtsantritt vor anderthalb Jahren gesagt, er brauche zwei Jahre, die Bank von ihrer dunklen Vergangenheit zu befreien. Tatsächlich stehe die Bank inzwischen mit einer deutlich besseren Bilanz da. In den USA würden die Zinsen schon steigen und in Europa freue man sich über gute Konjunkturdaten. Wenn die Zinsen zu steigen beginnen würden, dann sei die Deutsche Bank eine Rakete, genau wie die Commerzbank. Doch zuvor dürften einige Anleger erstmal Gewinne mitnehmen, die Aktie ist immerhin seit September bereits um 75% angesprungen, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker". (Ausgabe 05 vom 03.02.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:18,655 EUR -0,98% (06.02.2017, 10:08)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:18,721 EUR -0,05% (06.02.2017, 10:24)