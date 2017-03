XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

17,30 EUR -3,14% (20.03.2017, 12:33)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

17,255 EUR -2,99% (20.03.2017, 12:47)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 19,03 (17.03.2017)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Am Dienstag falle bei der Bank der Startschuss für die Anfang März angekündigte Kapitalerhöhung. Sie habe jetzt die Details für die Maßnahme bekannt gegeben und den vollständigen Geschäftsbericht für das Jahr 2016 vorlegegt. Die Reaktion der Investoren falle aber eher bescheiden aus.Altaktionäre würden für zwei gehaltene Aktien eine neue zu einem Stückpreis von 11,65 Euro erhalten, was einem Abschlag von rund 35% auf den Schlusskurs vom Freitag entspreche. Der Bezugspreis liege damit am unteren Ende der angepeilten Spanne. Das Bankensyndikat, das die Kapitalerhöhung garantiere, sei seit der ursprünglichen Bekanntgabe am 5. März 2017 von acht auf 30 Banken gewachsen.Alles in allem möchte das Finanzinstitut durch die Ausgabe von 687,5 Mio. Aktien rund acht Mrd. Euro frisches Kapital einsammeln. Die Zeichnungsfrist für die jungen Aktien beginne am 21. März und solle bis zum 6. April laufen. Die Großaktionäre Katar und der kürzlich mit drei Prozent eingestiegene chinesische Mischkonzern HNA würden bei der Maßnahme wohl mitziehen wollen.Wegen der zu erwartenden Turbulenzen im Zuge der Maßnahme wurde die Deutsche Bank-Aktie zum Verkauf empfohlen, so Nikolas Kessler, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2017)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: