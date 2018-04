Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.04.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Gelingt mit neuem CEO die Wende? AktienanalyseChristian Sewing ist neuer Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB). Er löst ab sofort John Cryan ab, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Gelinge der Deutschen Bank mit Christian Sewing als neuem CEO die Wende? Am Sonntag habe der 47-Jährige, zuvor einer der beiden Stellvertreter John Cryans mit sofortiger Wirkung den Vorsitz übernommen. Messe man den Erfolg Cryans am Aktienkurs, so sei dieser zwischen Juli 2015 bis April 2018 um mehr als 50 Prozent gefallen, was natürlich nicht nur auf ihn selbst zurückzuführen gewesen sei, sollte er vor allem die Baustellen seiner Vorgänger schließen und den Konzern sanieren. Sewing solle Schwung bringen, und das könnte in der Aktie auf kurze Sicht zu einer Reaktion nach oben führen, wenn die Anleger dem neuen Chef zum Start einen großzügigen Kredit gewähren würden. Auf weitere Sicht müsse aber auch Sewing Ergebnisse vorweisen, was seinem Vorgänger nicht gelungen sei.Auf eine generelle Trendwende bei der Deutschen-Bank-Aktie sei aber vorerst nicht zu hoffen, da neben allen internen Faktoren auch das niedrige Zinsumfeld im Euroraum das Kerngeschäft extern belaste. Als nächstes würden die Anleger ganz genau am 26. April hinschauen, wenn die größte deutsche Bank ihren Zwischenbericht zum ersten Quartal vorlege. Am 24. Mai lade die Deutsche Bank zur Hauptversammlung ein, sicherlich ein Termin, der auch alles andere als geräuschlos vergehen werde. Startet Sewing mit Schwung, sollte die Aktie das im Zuge der Personaldiskussion letzte Woche erreichte Jahrestief, der tiefste Stand seit November 2016, bei 10,82 Euro nicht unterschreiten. Hier sehen wir die erste und derzeit wichtigste Unterstützung, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:11,80 EUR +3,95% (09.04.2018, 10:46)