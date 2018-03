Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,832 EUR -1,67% (13.03.2018, 17:22)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,87 USD -1,49% (13.03.2018, 17:09)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.03.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von 15 auf 14 Euro.Im Vergleich mit den ursprünglich erwarteten Eckdaten der Emission von 25% der DWS zu einem Wert von ca. 2 Mrd. Euro hätten Abschläge hingenommen werden müssen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Neben der volatileren Marktsituation dürfte auch die Wahl der Rechtsform als Kommanditgesellschaft auf Aktien Druck auf die Platzierung ausgeübt haben. Außerdem blicke der Markt mit einer gewissen Skepsis auf die Planzahlen der DWS, da sie als eigenständige Organisationseinheit keine belastbare Langfristhistorie biete. Dennoch erwarte Seufert eine erfolgreiche Platzierung der Anteile. Für die Aktien der DWS gebe er aktuell keine Empfehlung ab.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie, senkt aber das Kursziel aufgrund der Stimmungseintrübung für Banken von 15 auf 14 Euro. (Analyse vom 13.03.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:12,778 EUR -2,16% (13.03.2018, 17:04)