Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.04.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Ingo Frommen von der LBBW:Ingo Frommen, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Die heute vorgelegten Finanzzahlen für das erste Quartal 2018 hätten sowohl auf der Ertrags- wie Ergebnisebene unter dem Analystenkonsens gelegen. Neben Wechselkurseffekten sei erneut die Unternehmens- und Investmentbank (CIB) Hauptgrund dieser den Analysten enttäuschenden Entwicklung gewesen. Das Vorsteuerergebnis sei in diesem Segment unbereinigt um etwa 75% gesunken. Positiv habe auf Konzernebene die sehr niedrige Kreditrisikovorsorge gewirkt, während die Verwaltungsaufwendungen aufgrund von Bankenabgabe und IT-Aufwendungen gestiegen seien. In Summe habe das Nettoergebnis in Höhe von 120 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreswert (575 Mio. EUR) und merklich unter dem Analystenkonsens (294 Mio. EUR) gelegen.Umso dringlicher und ermutigender beurteile Frommen die in einer Ad hoc-Meldung ebenfalls heute Vormittag angekündigte Strategieanpassung. Der neue Vorstandsvorsitzende Sewing wolle das Investmentbanking-Geschäft rückbauen (US-Zinsgeschäft, Corporate Finance und Aktiengeschäft). Neben diesen geschäftspolitischen Anpassungen wolle er die Kosten deutlich senken. Dazu solle ein weiterer Abbau von Mitarbeiterkapazitäten wie auch schlankere Führungsstrukturen und geringere Ausgaben für externe Dienstleister beitragen. Im Analystencall sei der zusätzliche Restrukturierungsaufwand im Jahr 2018 auf 300 Mio. EUR beziffert worden (insgesamt nun 800 Mio. EUR), was Frommen sehr niedrig erscheine. An den Konzernzielen (z.B. RoTE 10% im Jahr 2020) halte Sewing hingegen fest.Christian Sewing habe heute erste wichtige und den Analysten überzeugende Impulse als neuer CEO gesetzt. Seine Vorschläge würden in die richtige Richtung gehen. Sewing gelte als umsetzungsstark und genau dies sei es nun, was die Deutsche Bank brauche. Erst wenn belastbare Fortschritte auch im Zahlenwerk erkennbar würden, dürfte das Vertrauen der Investoren nachhaltig zurückkehren. Frommen habe seine Schätzungen für das Geschäftsjahr 2018 zurückgenommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: