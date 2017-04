Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,981 EUR -1,52% (13.04.2017, 22:25)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,86 USD -2,04% (13.04.2017, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bankensektor die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) zu verkaufen.Die Deutsche Bank habe im Geschäftsjahr 2016 erneut einen Milliardenverlust von EUR 1.356 Mio. (Vorjahr: EUR -6.772 Mio.) nach und EUR 810 Mio. (Vorjahr: EUR -6.097 Mio.) vor Steuern hinnehmen müssen. Ursächlich für das negative Ergebnis seien wieder einmal enorme Sonderbelastungen gewesen. Nicht zuletzt Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in Höhe von EUR 2.397 Mio. (Vorjahr: EUR 5.218 Mio.), Abschreibungen auf Firmenwerte/immaterielle Vermögenswerte von EUR 1.256 Mio. (Vorjahr: EUR 5.776 Mio.) sowie Restrukturierungskosten von EUR 681 Mio. (Vorjahr: EUR 965 Mio.) hätten das Konzernergebnis gemindert.Vor dem Hintergrund der geringen Wirtschaftsdynamik in Europa, der Negativzinspolitik im Euro-Raum sowie der fortlaufenden Verschärfung der Regulatorik belasse Seufert seine Sektor-Einschätzung für Banken bei "negativ".Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Deutsche Bank-Aktie mit dem Rating "verkaufen". Das Kursziel laute EUR 15,50. (Analyse vom 13.04.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,125 EUR -1,05% (13.04.2017, 17:35)