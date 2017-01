Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

17,885 EUR +1,11% (20.01.2017, 10:34)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,88 USD +0,75% (19.01.2017, 22:01)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Ende des Aufwärtstrends? Es gibt bessere Werte im DAX! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vom Kauf der Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Die Deutsche Bank AG habe sich im Rechtsstreit mit den US-Behörden endlich endgültig geeinigt. Jetzt müsse sich die Deutsche Bank laut dem Aktienprofi auf das Kerngeschäft konzentrieren. Es gebe zwar noch weitere Rechtsstreitigkeiten, aber der große Block dürfte erst mal weg sein. Der Börsenexperte stelle sich nun die Frage nach der Zukunft: Das operative Geschäft der Deutsche Bank AG laufe nämlich nicht so gut. Dass die Deutsche Bank AG die Boni gekürzt habe, sei eine richtige Entscheidung, die auch an der Börse gut ankomme. Ob das aber reiche, um den Kurs der Deutsche Bank-Aktie zu beflügeln? Die Deutsche Bank-Aktie habe vom Tief über 70% zugelegt. Das sei schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, zumal, da das verbesserte Zinsumfeld vor allem die US-Banken, aber weniger die deutschen Banken beflügle.Der Börsenprofi sei skeptisch, ob sich der Aufwärtstrend bei der Deutsche Bank-Aktie fortsetzen könne.Alfred Maydorn würde im Moment andere Werte im DAX gegenüber der Deutsche Bank-Aktie bevorzugen, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.01.2017)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:17,975 EUR +1,52% (20.01.2017, 10:18)