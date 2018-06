Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,341 EUR +2,75% (29.06.2018, 10:20)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,47 USD +0,87% (28.06.2018, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.06.2018/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und senkt das Kursziel von 10,50 auf 9 Euro.Nicht unerwartet sei die US-Tochter des deutschen Branchenprimus im zweiten Teil des FED-Stresstests durchgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Demnach habe die US-Notenbank u.a die "weitreichende und kritische Defizite" in Bezug auf die Kapitalplanung fest. Deutlich kursrelevanter seien laut Rießelmann aber die anstehenden Q2-Zahlen und darüber hinaus die Frage, ob es dem neuen CEO Sewing gelinge, die bereinigten Kosten im laufenden Geschäftsjahr unter 23 Mrd. Euro zu halten. Er habe seine EPS-Prognosen nach unten revidiert.Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 10,50 auf 9 Euro reduziert. (Analyse vom 29.09.2018)