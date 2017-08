NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,23 USD -0,55% (07.08.2017, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Droht der Abverkauf? ChartanalyseSeit Monaten tendiert das Wertpapier der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer unspektakulären Seitwärtsphase und geizt mit eindeutigen Handelssignalen - doch jetzt scheint sich das Chartbild eindeutiger zu präsentieren und eröffnet die eine oder andere Handelsmöglichkeit, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zunächst einmal müsse ein stetiger Abwärtstrend langfristiger Natur festgehalten werden, der auf ein Verlaufstief von 8,83 Euro bis September 2016 abwärts geführt habe. In diesem Bereich sei es kurz darauf gelungen eine nachhaltige Stabilisierung herbeizuführen und nur wenig später dynamische Kurszuwächse auf 17,82 Euro zu vollziehen. Seit Dezember letzten Jahres habe sich das Papier der Deutschen Bank nun zwischen grob 15,00 und 17,82 Euro eingependelt und laufe seitdem stetig seitwärts. Die auffallend niedrigeren Verlaufshochs würden jedoch relative Schwäche der Bullen implizieren, was zu einem baldigen Abverkauf führen könnte.Noch kann sich die Deutsche Bank-Aktie um 38,2% Fibonacci-Retracement halten, ein Bruch dessen würde jedoch sofortige Abwärtspotenzial freisetzen und kann daher kurzfristig auf der Short-Seite nachgehandelt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.08.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:14,955 EUR -3,30% (09.08.2017, 12:50)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:14,969 EUR -2,50% (09.08.2017, 13:05)