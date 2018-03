Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.03.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Deutsche Bank will DWS alsbald an die Börse bringen - AktienanalyseDie Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) könnte nun einen Boden gefunden haben. Interessant auch, dass die Deutsche Bank ihre Tochter DWS alsbald an die Börse bringen will, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung."2017 haben wir den ersten Vorsteuergewinn seit drei Jahren verzeichnet - und das trotz eines schwierigen Marktumfelds, niedriger Zinsen sowie weiterer Investitionen in Technologie und Kontrollsysteme. Nur durch die Belastungen der US-Steuerreform zum Jahresende haben wir nach Steuern einen Verlust verbuchen müssen", habe Vorstandschef John Cryan die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr kommentiert. Apropos Zinsen. Während der Gesamtmarkt immer wieder mal von Zinsängsten geplagt werde, könnten Aktien von Banken von einer Zinsfantasie profitieren. Denn steigende Zinsen seien gut für das Brot- und Buttergeschäft mit Krediten. Die Deutsche Bank sei jedoch relativ stark im Investmentbanking tätig. Doch auch in diesem Bereich könnte eine durch Zinsängste höhere Volatilität an den Märkten das Geschäft ankurbeln.Ebenfalls erwähnenswert: Die Deutsche Bank wolle nach eigenen Angaben ihre hundertprozentige Vermögensverwaltungs-Tochter DWS an die Börse bringen. "Unter Berücksichtigung des Marktumfelds soll der Börsengang im frühestmöglichen Zeitfenster erfolgen", habe das Frankfurter Finanzinstitut vor wenigen Tagen mitgeteilt. Die Deutsche Bank wolle laut Medienberichten 25 Prozent an der DWS abgeben und damit 1,5 bis 2,0 Mrd. Euro einnehmen.Die Aktie der Deutschen Bank habe ihr aktuelles Jahrestief bei 12,37 Euro markiert. Zusammen mit den ehemaligen Kurs-Hochpunkten aus dem Sommer 2016 ergibt sich in dieser Kursregion eine horizontale Unterstützung, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 07.03.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:12,862 EUR +0,30% (06.03.2018, 17:35)