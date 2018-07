NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 12,79 +2,98% (30.07.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.07.2018/ac/a/d)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.Am 26.07.2018 hat Aufsichtsrat John Thain ein Paket von rund 100.000 Deutsche Bank-Aktien zum Kurs von 10,5102 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 1.051.015,275 EUR entspricht. Ferner hat Aufsichtsrat Mayree Clark am 27.07.2018 20.000 Stück zum Kurs von 12,3844 USD über NYSE gekauft. Das Transaktionsvolumen lag bei 247.688,88 USD.Jernej Omahen, Aktienanalyst von Goldman Sachs, hat sein Votum für die Deutsche Bank-Aktie nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen bei "neutral" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Es habe den Anschein, dass sich das Geschäft im Allgemeinen stabilisiert habe, so Omahen in einer Analyse vom 25.07.2018. Die Unternehmensführung sei ferner weiterhin sehr stark auf die Kosten fokussiert.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:11,216 EUR +2,56% (31.07.2018, 13:29)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:11,216 EUR +2,50% (31.07.2018, 13:44)