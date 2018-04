Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,904 EUR -2,31% (04.04.2018, 11:59)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,866 EUR -2,96% (04.04.2018, 12:14)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,72 USD +0,29% (03.04.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.04.2018/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) wird der Hauptversammlung im Mai die Wahl von vier neuen Vertretern der Anteilseigner vorschlagen, berichten die Experten von "FONDS professionell".In das Gremium sollten Mayree Clark, Michele Trogni und - wie gestern bereits gerüchtehalber gemeldet - der Ex-Chef der US-Investmentbank Merrill Lynch John Thain einziehen. Zudem solle Norbert Winkeljohann das Gremium ergänzen.Clark sei Gründerin und Managing Partner des Vermögensverwalters Eachwin Capital. Sie fungiere als Direktorin von Ally Financial, Regulatory Data Corp. und von Taubman Centers. Clark habe innerhalb von 24 Jahren verschiedene Positionen bei Morgan Stanley innegehabt, in der Unternehmensleitung sowie in den Geschäftsbereichen Institutional Securities und Wealth Management.Thain sei unter anderem Mitglied des Board of Directors von Uber. In seiner Laufbahn sei er zuvor Vorstandsvorsitzender des Finanzinvestors CIT Group, der Bank Merrill Lynch und der New York Stock Exchange sowie President und Chief Operating Officer bei Goldman Sachs gewesen.Trogni sei Mitglied des Aufsichtsrats von Morneau Shepell und halte weitere Mandate. Während ihrer Laufbahn sei sie zuletzt Executive Vice President bei IHS Markit gewesen. Sie habe davor 25 Jahre bei UBS gearbeitet und sei dort zuletzt für die Informationstechnologie verantwortlich gewesen.Die neuen Mitglieder sollten auf Louise Parent, Dina Dublon, Henning Kagermann und Johannes Teyssen folgen, deren Amtszeit turnusgemäß ende und die nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung stünden. Dublon habe sich bereit erklärt, übergangsweise bis Ende Juli im Amt zu bleiben.Zugleich habe der Aufsichtsrat den C-QUADRAT-Gründer Gerd Alexander Schütz zur Wiederwahl nominiert. Schütz sei von der Hauptversammlung 2017 für zunächst ein Jahr in das Gremium gewählt worden und solle nun ebenfalls für fünf Jahre bestellt werden.