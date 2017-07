Dividende auf der Kippe



Ein Sprecher habe erläutert, das Kreditwesengesetz sei vor kurzem dahingehend geändert worden, dass die Vorschrift zur Mindestdividende aus dem Aktiengesetz für Banken nicht gelte. Mehrere Aktionäre hätten unter Berufung auf diese Vorschrift ein Urteil vor dem Landgericht Frankfurt erwirkt, dass die Deutsche Bank zur Zahlung einer Dividende von vier Prozent des Grundkapitals für 2015 gezwungen habe, weil sie in jenem Jahr nach dem deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) schwarze Zahlen geschrieben habe. Ob die Deutsche Bank die Dividende für 2017 tatsächlich streiche, habe Cryan offen gelassen. (News vom 27.07.2017)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Ackermann und Co. lenken im Bonus-Streit ein - AktiennewsIm Disput mit ihren ehemaligen Vorständen hat die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) eine Einigung erzielt, so die Experten von "FONDS professionell".Elf Manager würden auf ihre Prämien verzichten - mehr oder weniger freiwillig. Doch nun könnte auch den Aktionären der Bank ein Verzicht abverlangt werden.Im Hickhack um ausstehende Prämien für ehemalige Vorstände habe die Deutsche Bank eine Einigung erzielt. Elf Manager, die während der Finanzkrise und danach im Amt gewesen seien, würden auf einen Teil ihrer noch ausstehenden Bonuszahlungen verzichten, habe das größte deutsche Geldhaus mitgeteilt. Im Zuge einer Vereinbarung mit dem Aufsichtsrat seien sie damit einverstanden, dass von 69,8 Millionen Euro, die die Bank bislang zurückhalte, lediglich 31,4 Millionen Euro ausbezahlt werden.Das Geldhaus habe mit früheren Top-Manager monatelang im Streit über Prämien gelegen. Darunter seien die ehemaligen Top-Vorstände Josef Ackermann, Anshu Jain und Jürgen Fitschen. Diese hätten die Skandale mit zu verantworten, die das Haus ins Schlingern gebracht und Strafzahlungen in Milliardenhöhe nach sich gezogen hätten. Das Institut habe die Auszahlung der Erfolgsprämien gestoppt und auch bereits ausgezahlte Boni zurückgefordert.Ex-Manager üben VerzichtFinanzkreisen zufolge seien neben den ehemaligen Konzernspitzen auch der frühere Chefjurist Stephan Leithner, Ex-Finanzvorstand Stefan Krause, der frühere Risikochef Hugo Bänziger, Ex-Privatkundenchef Rainer Neske und das ehemalige Vorstandsmitglied Henry Ritchotte Teil jener Gruppe, mit der die Bank nun eine Einigung erzielt habe. Ebenso zähle der aktuelle Risikovorstand Stuart Lewis dazu.der vielleicht auch Aktionären abverlangt wird"Der Aufsichtsrat begrüßt es, dass die damaligen Vorstandsmitglieder mit dem zusätzlichen Bonusverzicht einen weiteren persönlichen Beitrag leisten, um dieses Kapitel abzuschließen", lasse sich der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Achleitner zitieren. "Das hilft uns, den Blick wieder nach vorn zu wenden."Verzicht üben müssten nun vielleicht aber auch die Aktionäre. Keine Dividende zu zahlen, sei nun wieder eine Option, sagte Vorstandschef John Cryan in einer Telefonkonferenz mit Analysten bei der Präsentation der Geschäftszahlen zum zweiten Quartal. Die Bank sei bisher davon ausgegangen, dass sie wenigstens die Mindestdividende von elf Cent je Aktie ausschütten müsse, habe Cryan gesagt. "Das scheint nicht mehr der Fall zu sein."