NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,96 USD -0,99% (18.04.2017, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.04.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) charttechnisch unter die Lupe.Nach der Rally im letzten Quartal 2016 sei die Aktie der Deutschen Bank zu Jahresbeginn ins Stocken geraten. Auf Basis der jüngsten beiden Verlaufshochs 17,82/67 EUR drohe nun sogar ein klassischer Distributionsprozess. Darauf würden das Abrutschen unter die Tiefpunkte bei gut 15 EUR, welche die Nackenzone der potenziellen Toppformation definieren würden, und das gestrige Schließen des Aufwärtsgaps von Anfang Dezember 2016 hindeuten.Den nächsten wichtigen Rückzugsbereich markiere nunmehr das Hoch vom 14. November 2016 bei 13,81 EUR zusammen mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 13,59 EUR) und dem 50%-Fibonacci-Retracement des gesamten Erholungsimpulses seit Ende September des vergangenen Jahres (13,33 EUR). Auf der Oberseite müsste dagegen die noch verbliebene Kurslücke von Anfang März 2017 (obere Gapkante bei 16,69 EUR) geschlossen werden, um die charttechnische Ausgangslage wieder nachhaltig zu verbessern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.04.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:14,90 EUR -1,49% (18.04.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:14,90 EUR +0,09% (19.04.2017, 08:56)