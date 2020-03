XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,115 EUR +3,96% (11.03.2020, 09:34)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,96 USD +5,14% (10.03.2020, 21:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Achterbahnfahrt bei den Bankaktien gehe weiter. Im Intraday-Handel gestern sei die Deutsche Bank-Aktie um fast 15% nach oben geschossen. Der Hintergrund sei keine Entwarnung bei der Coronavirus-Epidemie, sondern mögliche Planspiele der Finanzaufsicht.Neben den Kapitalvorgaben der EZB und des Basel-Regimes gebe es einen Teil der Kapitalausstattung bei Banken, den die nationalen Aufsichtsbehörden festlegen könnten. Der antizyklische Kapitalpuffer sei zum Schutz vor Risiken im Abschwung, oder bei einer Überhitzung einzelner Märkte gedacht. In Deutschland sei beschlossen worden, dass dieser Puffer i.H.v. 0,25% bis Ende des Jahres aktiviert werden solle. In Summe wären das 5,3 Mrd. Euro an zusätzlichem Eigenkapital, das der deutsche Bankensektor aufbauen müsste. Laut Bloomberg habe der Ausschuss für Finanzstabilität am Montag darüber beraten, den Puffer zu reduzieren. Das wolle man von informierten Personen erfahren haben.Dem Markt würden die bisher beschlossenen Maßnahmen anscheinend nicht weit genug gehen. Die Deutsche Bank sei wieder deutlich abgerutscht und kämpfe bereits vorbörslich um die 6-Euro-Marke. Die Aktie habe sich damit etwas vom Allzeittief von 5,61 Euro, das gestern ausgebildet worden sei, entfernt, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,15 EUR -0,32% (11.03.2020, 09:47)