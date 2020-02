XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,475 EUR +0,75% (11.02.2020, 11:07)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,495 EUR +0,69% (11.02.2020, 11:22)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,30 USD +0,49% (10.02.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Eine der Überraschungen bei den Zahlen der Deutschen Bank für 2019 sei die harte Kernkapitalquote gewesen. Es sei die wichtigste Eigenkapitalkennziffer für Banken und die Deutsche habe es geschafft, trotz Umbau, die Kennzahl zu steigern. Um das Kapitalpolster weiter zu stärken, emittiere das Geldhaus nachrangige Anleihen (AT1 bzw. CoCo-Bonds). Auch in Deutschland gebe es Fortschritte."Der Aktionär" habe gestern bereits über die Ausgabe von AT1-Anleihen in Höhe von einer Milliarde Dollar berichtet. Diese Anleihen seien Teil des neuen Regulierungsrahmens nach der Finanzkrise und müssten von allen Banken unter Basel III in verschiedenem Ausmaß emittiert werden. Falle die harte Kernkapitalquote unter eine bestimmte Grenze, würden die Anleihen automatisch in Aktien, also Eigenkapital, umgewandelt. So würden die Regulierer verhindern wollen, dass im Falle einer Bankenkrise wieder die Staaten für die Institute einspringen müssten. Einen direkt verwässernden Effekt wie bei einer Kapitalerhöhung mit Aktien gebe es indes nicht. Für die Deutsche Bank sei das ein Erfolg, denn seit 2014 sei wegen mangelndem Vertrauen an den Kapitalmärkten keine derartige Anleihe mehr platziert worden.Beim Umbau komme der Vorstand auch an anderer Stelle gut voran: Die rechtlich getrennt geführte Privatkunden-Sparte DB Privat- und Firmenkundenbank solle mit dem Mutterkonzern verschmolzen werden. Die Aufsicht habe nun grünes Licht gegeben für das Vorhaben. Die Kosten der Privatkundensparte sollten so deutlich sinken. Ein separater Vorstand und Aufsichtsrat wie bei der getrennten Führung falle zum Beispiel weg. Auch Synergien in der IT sollten gehoben werden. Bis Ende 2022 wolle man die Kosten im Privatkundensegment um eine Milliarde Euro senken.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: